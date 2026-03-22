رحيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند رسميا

يغادر المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، سيباستيان كيل، الفريق فورًا، في إطار تغييرات جذرية يشهدها النادي بعد موسمٍ خالٍ من الألقاب.

وأعلن دورتموند يوم الأحد أن كيل والنادي "اتفقا بالتراضي على إنهاء التعاون" بعد التوصل إلى قرار "ودي" مع الإدارة.

وقال المدير الإداري، لارس ريكن، في بيان: "الصيف هو الوقت المناسب للتغيير. ولإتاحة الفرصة لكلا الطرفين للاستعداد، اتفقنا بالتراضي على إنهاء عقد سيباستيان فورًا. تربطني أنا وسيباستيان علاقة طويلة. لم نلعب معًا في بوروسيا دورتموند فحسب، بل فزنا أيضًا ببطولة الدوري الألماني معًا عام 2002. لقد قدم سيباستيان إسهاماتٍ جليلة لنادينا."

تولى كيل، القائد السابق للفريق الذي ساهم في فوز دورتموند بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012، منصب مدير اللاعبين المرخصين في النادي عام 2018، قبل أن يُرقى إلى منصب المدير الرياضي عام 2022.

وقال كارستن كرامر، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لهانز يواكيم فاتسكه في أكتوبر الماضي: "يمثل رحيل سيباستيان كيل تغييرًا جوهريًا في قيادتنا الرياضية. ولتسهيل التغييرات اللازمة للموسم المقبل، ولإتاحة الوقت لسيباستيان للتفكير في خطواته القادمة في مسيرته المهنية، يُعد هذا الانفصال الخطوة المنطقية في الوقت الراهن."



قال كيل، الذي انضم إلى دورتموند من فرايبورج في يناير 2002: "لقد كان جزءًا من حياتي لنصف عمري، ولدي ارتباط قوي للغاية بهذا النادي العظيم... سيظل دورتموند، والملعب الرائع، والمدرج الجنوبي (سودتريبونه) ​​دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي. لقد كان شرفًا لي".