بهدف برازيلي.. الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد في الشوط الأول

واصل فريق الزمالك تقدمه على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليًا على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل خوان بيزيرا هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس الفريق الجزائري، ليمنح الأبيض الأفضلية في اللقاء.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني

أفضلية للزمالك

ويحاول الزمالك الحفاظ على تقدمه مع استمرار ضغط أصحاب الأرض بحثًا عن التعادل، في مواجهة قوية لحسم أفضلية الذهاب قبل لقاء الإياب.