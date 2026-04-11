إبراهيم فايق يتغنى بفوز الزمالك على شباب بلوزداد : صلابة رجال وعزيمة قوية

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي فوز الزمالك على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الجمعة على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب من خلال حسابه الشخصي علي فيسبوك:"لعيبة الزمالك حاسين بجمهورهم ومعتمد جمال واللعيبة عندهم صلابة الرجال وناصر منسي بيشوف بضهره، وهفضل طول الوقت أشيد برجولة وأداء لاعيبة الزمالك.. لأنهم بيحاولوا يرضوا جمهورهم"

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.