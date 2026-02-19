صوموا عن النفاق.. نسرين طافش توجه رسالة على إنستجرام

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمناسبة شهر رمضان.

وكتبت نسرين طافش: “صوموا عن النفاق والحقد والغل والشر والأذى وكسر الخواطر قبل أن تصوموا عن الطعام”.

نسرين طافش

إطلالة نسرين طافش

وتألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ظهرت مرتدية عباءة طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسمت الأكمام بالريش.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيقا ذا كعب عال، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.