نسرين طافش تتألق بإطلالة رمضانية..شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بجلسة تصوير جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ظهرت مرتدية عباءة طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسمت الأكمام بالريش.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.