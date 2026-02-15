سعر فستان نسرين طافش في عيد الحب يثير الجدل

شاركت الفنانة نسرين طافش على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال احتفالها بعيد الحب.

سعر فستان نسرين طافش في عيد الحب



لفتت نسرين طافش الأنظار بأناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأحمر وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان نسرين طافش توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، وقد بلغ سعر التصميم 3,207 ريال سعودي أي ما يقرب من ٤٢ ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشه بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.