الأوبرا تعلن تفاصيل فعالياتها في شهر رمضان

برعاية الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تفاصيل فعالياتها الفنية والثقافية خلال شهر رمضان المعظم والتى تنطلق مساء الخميس 26 فبراير وتستمر حتى الإثنين 9 مارس على مسارحها ( المكشوف، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية ) .

صرح بذلك الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وأضاف إن البرنامج يتناغم والأجواء الروحانية التى يتميز بها شهر رمضان ويجمع بين الطرب والإبداع المعاصر والسهرات العربية والإسلامية التى تعكس الهوية وتعبر عن التراث، وتابع إنه يأتى فى إطار الحرص على تقديم محتوى يُثرى الساحة الفنية ويشكل مساراً متميزاً لتعزيز الوعى والارتقاء بالذوق العام مع الحفاظ على الجذور وفتح آفاق جديدة للإبداع الشاب .

المسرح الصغير تراث الشعوب فى ليالى الأوبرا الرمضانية

يشار إلى أن العروض تبدأ على المسرح الصغير خلال شهر رمضان فى التاسعة مساء وتقام عليه سهرات عربية وإسلامية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر لدول باكستان، فلسطين، الفلبين، العراق، تونس وإندونيسيا والتى تعرض نماذج من تراثها الموسيقى والغنائى وعاداتها المرتبطة بالشهر الكريم إلى جانب حفل لفرقة بصمة للإنشاد الدينى .

المسرح المكشوف .. أجواء إحتفالية بالشهر الكريم

وتبدأ العروض على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء حيث يحتضن عروضاً لفرق الموسيقات العسكرية، إيجى تون، الحضرة المصرية، إلى جانب حفل لشيخ المنشدين ياسين التهامى .

الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية .. تنوع بين الطرب والإنشاد

ويشهد مسرح الجمهورية حفلاً لفريق "وسط البلد" ، بينما يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية أمسيتين لفرقتى نور النبى للإنشاد الدينى، وأعز الناس للموسيقى والغناء .

الموسم الفنى يواكب امسيات شهر رمضان

كما يستمر برنامج الموسم الفنى للأوبرا الذى يضم عروض إتجاهات عربية لأوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلات مركز تنمية المواهب، فرقة الإنشاد الدينى، كما يواصل النشاط الثقافى حضوره عبر لقاءات متنوعة .