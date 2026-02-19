قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تعلن تفاصيل فعالياتها في شهر رمضان

رئيس دار الاوبرا
رئيس دار الاوبرا
أحمد البهى

برعاية الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تفاصيل فعالياتها الفنية والثقافية خلال شهر رمضان المعظم والتى تنطلق مساء الخميس 26 فبراير وتستمر حتى الإثنين 9 مارس على مسارحها ( المكشوف، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية ) .

صرح بذلك الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وأضاف إن البرنامج يتناغم والأجواء الروحانية التى يتميز بها شهر رمضان ويجمع بين الطرب والإبداع المعاصر والسهرات العربية والإسلامية التى تعكس الهوية وتعبر عن التراث، وتابع إنه يأتى فى إطار الحرص على تقديم محتوى يُثرى الساحة الفنية ويشكل مساراً متميزاً لتعزيز الوعى والارتقاء بالذوق العام مع الحفاظ على الجذور وفتح آفاق جديدة للإبداع الشاب .

المسرح الصغير تراث الشعوب فى ليالى الأوبرا الرمضانية

يشار إلى أن العروض تبدأ على المسرح الصغير خلال شهر رمضان فى التاسعة مساء وتقام عليه سهرات عربية وإسلامية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر لدول باكستان، فلسطين، الفلبين، العراق، تونس وإندونيسيا والتى تعرض نماذج من تراثها الموسيقى والغنائى وعاداتها المرتبطة بالشهر الكريم إلى جانب حفل لفرقة بصمة للإنشاد الدينى .

المسرح المكشوف .. أجواء إحتفالية بالشهر الكريم

وتبدأ العروض على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء حيث يحتضن عروضاً لفرق الموسيقات العسكرية، إيجى تون، الحضرة المصرية، إلى جانب حفل لشيخ المنشدين ياسين التهامى .

الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية .. تنوع بين الطرب والإنشاد

ويشهد مسرح الجمهورية حفلاً لفريق "وسط البلد" ، بينما يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية أمسيتين لفرقتى نور النبى للإنشاد الدينى، وأعز الناس للموسيقى والغناء .

الموسم الفنى يواكب امسيات شهر رمضان

كما يستمر برنامج الموسم الفنى للأوبرا الذى يضم عروض إتجاهات عربية لأوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلات مركز تنمية المواهب، فرقة الإنشاد الدينى، كما يواصل النشاط الثقافى حضوره عبر لقاءات متنوعة .

جيهان زكى وزيرة الثقافة دار الاوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي

وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته البريطانية يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية : سنواصل تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

مجلس السلام

الأحرار الفلسطينية تطالب مجلس السلام بإجبار الاحتلال على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد