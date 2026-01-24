البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه .. غدا

يعتزم البنك المركزي المصري صباح غدًا الأحد الموافق 25-1-2026؛ بيع أذون خزانة بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.6 مليار دولار بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم استهدافه في الأسبوع الماضي.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي يتضمن بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية لتمكينها من تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

يتضمن بيع أذون خزانة أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه موزعة بين 25 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 50 مليار جنيه قيمة بيع أجل 273 يوماً.

وتلجأ الحكومة بصورة دورية لطرح أدوات دين محلية مقومة بالجنيه المصري؛ باعتباره أحد وسائل الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

ومع طرح وزارة المالية غدًا عطاءات خزانة بقيمة 75 مليار جنيه؛ يتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 143 مليار جنيه؛ من المقرر طرحهما يومي الإثنين و الخميس من نفس الأسبوع.

وتخطط الحكومة على مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 218 مليار جنيه تعادل 4.63 مليار دولار بزيادة حجمها 27 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.