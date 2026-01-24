البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 116.4 مليار جنيه بما يعادل 2.47 مليار دولار من أصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة في مزاد لبيع أدوات الدين المحلية.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه تم قبول عمليات طرح أذون الخزانة والتي تضمنت أجلي 182 و 364 يوماً عبر 2834 طلبًا تم قبولها فعليًأ من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وكشف البنك المركزي المصري عن إتمام مزاد بيع أدوات الدين المحلية لصالح وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر الإكتتاب في أدوات الدين المحلية.

وسجلت صفقات بيع أجل 182 يومًأ المقبولة نحو 50.461 مليار جنيه بزيادة 10.461 مليار جنيه عن المستهدف لتشمل 1217 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول داخل المزاد نحو 25.201% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25.231%.

وفي سياق متصل بلغ حجم الاستثمارات المقبولة في مزاد بيع أجل 364 يوما بقيمة 65.9 مليار جنيه بنزيادة اقتربت من 10.9 مليار جنيه عن المستهدف بإجمالي 1617 طلبًا مقبولا.

بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 24.024% و أقل سعر بنسبة 23.5% وأعلى سعر بنسبة 24.051%.