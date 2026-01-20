محافظ البنك المركزي: الاستثمار في التعليم الطريق الأكثر استدامة.. فتح حساب 7070 لتلقي مساهمات القطاع الخاص

خلال فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي :

الاستثمار في التعليم الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي



فتح حساب 7070 لتلقي مساهمات القطاع الخاص

بروتوكول تعاون مع التعليم العالي لتعزيز رأس المال البشري

برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية لإعداد كوادر المستقبل

تدريب عملي داخل البنوك وربط الخريجين بسوق العمل

دعم 765 طالبًا متأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية

اقيم اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، التي أقيمت يوم 20 يناير 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن الاستثمار في الإنسان، عبر دعم التعليم وبناء القدرات، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على أن التعليم المحرك الرئيسي للتقدم وتحقيق رؤية الدولة 2030.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تجسد نموذجًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الشراكات أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، وتستلزم توحيد الجهود لتحقيق أثر حقيقي ومستدام.

وأشار إلى أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لدعم قطاع التعليم ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية، إيمانًا بأن التعليم هو الاستثمار الأهم في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تستهدف دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين لاستكمال تعليمهم الجامعي بكرامة، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وكشف المحافظ عن العمل على إنشاء صندوق تعليم خاص بالمبادرة لضمان استدامتها وتعظيم أثرها على المدى الطويل، موضحًا أنه لحين الانتهاء من الإجراءات، تم فتح حساب رقم 7070 بالبنوك لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة للمساهمة في دعم المبادرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري.

كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، يؤكد التزام القطاع المصرفي بدوره المجتمعي من خلال تقديم منح تعليمية شاملة والاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأكثر استدامة وتأثيرًا.

وأكد أن دور البنك المركزي في دعم التعليم لا يقتصر على المنح الدراسية، بل يمتد إلى بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وهو ما يتجسد في إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ أن البنك المركزي تحمل تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لـ765 طالبًا تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، مع الالتزام باستمرار هذا الدعم حتى إتمام دراستهم الجامعية وحتى عام 2028، بما يضمن حماية مستقبلهم التعليمي.

واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان الطريق الأكثر استدامة لبناء مجتمع متماسك واقتصاد قوي ومستقبل يليق بمصر وأبنائها.