رياضة

غيابات بالجملة تضرب سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

عبدالحكيم أبو علم

يفتقد الفريق الكروى الاول بنادى سموحة لجهود أربعة لاعبين في مواجهته المرتقبة أمام الأهلى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل غيابات مؤثرة فنياً.

ويأتي على رأس الغائبين عبدالرحمن عامر ،صامويل امادى بعد تعرضه لشد في العضلة الضامة وكدمة فى الانكل ، ما حال دون لحاقهما بالتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية

 بالإضافة إلى شريف رضا الذى اجرى عملية فتاق وإسلام عطيه عملية غضروف.

وتفرض هذه الغيابات تحديًا جديدًا على الجهاز الفني، الذي يسعى لإيجاد البدائل المناسبة للحفاظ على قوة الفريق ومواصلة المنافسة بقوة في مشوار الدوري لضمان التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى في جدول الترتيب.


عقد احمد عبدالعزيز ، المدير الفني للفريق، عدة محاضرات فنية بالفيديو مع اللاعبين وذلك لتحديد بعض المهام الفنية مع اللاعبين.

