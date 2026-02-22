لاعب بنفيكا يجتمع مع زملائه لتوضيح موقفه بعد اتهامات فينيسيوس

اتخذ الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، جناح بنفيكا، خطوة جديدة في خضم الأزمة التي نشأت بعد اتهامه من قبل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بتوجيه إساءات عنصرية.

وحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، عقد بريستياني اجتماعًا خاصًا مع جميع لاعبي بنفيكا في مركز تدريبات الفريق، بهدف شرح موقفه وتوضيح ملابسات الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وخلال الاجتماع، أعرب اللاعب عن "استيائه الشديد" من اتهام العنصرية الموجه إليه، وقدم اعتذاره للفريق بالكامل، معربًا عن أسفه للتداعيات التي قد تؤثر على استقرار النادي.

يأتي هذا التحرك في محاولة لتهدئة الأجواء داخل صفوف بنفيكا قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة بنفيكا 1-0 على أرضه، بعد هدف مميز سجله فينيسيوس جونيور، ما زاد من حدة التوتر قبل لقاء الإياب.