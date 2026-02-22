جولة تفقدية لمدير تعليم جنوب سيناء لمتابعة انتظام الدراسة بشرم الشيخ

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، صباح اليوم "الأحد"، جولة تفقدية بعدد من مدارس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة الفيروز الرسمية لغات بمنطقة الهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الابتدائية، برفقتها حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتفقدت مدير التعليم عددًا من الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة، حيث اطمأنت على انتظام الحضور والانضباط داخل المدارس، وتفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول. كما تابعت تنفيذ اليوم الدراسي والمقررات الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بإجراء التقييمات في مواعيدها المحددة، مع تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور مهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وشددت، خلال جولتها، على أهمية انتظام حضور الطلاب يوميًا خلال شهر رمضان، مع التواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال الغياب، مؤكدةً ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة و محفزة و جاذبة للطلاب.

كما أكدت أهمية الالتزام بخطط المتابعة اليومية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي، مطالبةً بوضع خطط علاجية للطلاب ، والاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس، والتشجير، وتجميل الفصول والساحات، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي مناسب يدعم التحصيل الدراسي ويرتقي بالعملية التعليمية.