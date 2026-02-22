قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة تفقدية لمدير تعليم جنوب سيناء لمتابعة انتظام الدراسة بشرم الشيخ

الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء
الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير  تعليم جنوب سيناء، صباح اليوم "الأحد"، جولة تفقدية بعدد من مدارس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة الفيروز الرسمية لغات بمنطقة الهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الابتدائية، برفقتها حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتفقدت مدير التعليم عددًا من الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة، حيث اطمأنت على انتظام الحضور والانضباط داخل المدارس، وتفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول. كما تابعت تنفيذ اليوم الدراسي والمقررات الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بإجراء التقييمات في مواعيدها المحددة، مع تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور مهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وشددت، خلال جولتها، على أهمية انتظام حضور الطلاب يوميًا خلال شهر رمضان، مع التواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال الغياب، مؤكدةً ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة و محفزة و جاذبة للطلاب.

كما أكدت أهمية الالتزام بخطط المتابعة اليومية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي، مطالبةً بوضع خطط علاجية للطلاب ، والاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس، والتشجير، وتجميل الفصول والساحات، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي مناسب يدعم التحصيل الدراسي ويرتقي بالعملية التعليمية.

جنوب سيناء تعليم جولة شرم الشيخ تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

مسلسل اولاد الراعي

في رابع أيام شهر رمضان .. أولاد الراعي الحصان الأسود وبتصدر المنافسة

نور علي

نور علي تندم على مواجهة العقيد كفاح في مولانا

روجينا

عن تجربتها في إخراج مسلسل حد أقصى..خالد منتصر يشيد بـ مايا زكي

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد