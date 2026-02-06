رئيس الفيفا يوجه رسالة مؤثرة لكريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، علي تهنئة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بمناسبة عيد ميلاده الـ41.

ونشر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلًا: “فائز بالفطرة، محطم للأرقام القياسية، وأيقونة في الطموح والاحترافية والإصرار، عام سعيد كريستيانو رونالدو وشكرًا لك على تجاوز الحدود وإلهام الأجيال لتحلم أكبر”.

ويعد كريستيانو رونالدو من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حيث قدم مسيرة حافلة بالإنجازات مع أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر السعودي.

رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

ومؤخرًا توج النجم الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وذلك في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بنسختها الـ16، والذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

واستطاع نجم ريال مدريد السابق والحالي لفريق النصر السعودي، الفوز بجائزة جلوب سوكر، متفوقًا على كل من سالم الدوسري نجم الهلال السعودي وكريم بنزيما زميله السابق بصفوف الريال والمهاجم الحالي لاتحاد جدة، بالإضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة.