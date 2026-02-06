موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مباراة صعبة أمام فريق زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الأفريقية، حيث غادرت بعثة الفريق الأبيض إلي زامبيا فجر اليوم الجمعة، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بالدورى.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى في الثالثة من عصر الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتصدر المجموعة بالكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، حيث يقع الأبيض بالمجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الزمالك والمصرى وزيسكو وكايزر تشيفز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل - السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي – آدم كايد - أحمد شريف.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ.