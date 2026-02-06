وليد سليمان ينعى زوجة عبد الحميد حسن ميدو

نعى وليد سليمان نجم الاهلي السابق، زوجة عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي السابق، بعد وفاتها اثر أزمة صحية.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك: "اللهم اجعل مرضها فى ميزان حسناتها.. أتمنی من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا زوجة عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي السابق، امس الخميس، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

يذكر ان عبد الحميد حسن بدأ مشواره الكروى ، بنادى كهرباء الإسماعيلية، ومنه انتقل إلى انبى وبترول أسيوط ثم النادى الاهلى ثم الاتحاد السكندرى.

وعمل ميدو بتقديم برامج في قناة الأهلى منذ عدة سنوات، ثم تولى تدريب فريق أسوان الموسم قبل الماضى وبالتحديد 2023 لكنه رحل عن المهمة بعد وقت قصير.