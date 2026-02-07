قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل فى رمضان المقبل عبر بوابة الإعلانات

عبلة كامل
عبلة كامل
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة عبلة كامل، تريند جوجل بعد خروج أنباء عن عودتها إلى الساحة الفنية من خلال إعلان رمضاني جديد يعرض فى رمضان المقبل. 

وانتشرت هذه الأنباء بقوة مما كان سببا فى تصدر عبلة كامل التريند ، خاصة أنها إحدى أبرز النجمات اللاتى تتصدرن التريند فى الفترة الأخيرة لمجرد ذكر اسمها فى أى نبأ جديد. 

عبلة كامل، إحدى النجمات التى تسلط عليها الأضواء خاصة فى الفترة الأخيرة ، بعد إعلان ابتعادها عن الساحة الفنية ويسعى عشاقها من حين غلى أخر ان يحاولون لعودتها الى الساحة، وإن كان الفنانة حسمت هذا الجدل منذ فترة باعلان ابتعادها عن الفن. 

عبلة كامل تصدرت أيضا التريند منذ أيام قليل بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها الى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها الى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى. 

رسالة عبلة كامل لجمهورها 

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.

وتطرقت عبلة كامل في رسالتها إلى شائعات تداولها البعض بشأن احتياجها للعلاج أو للدعم المالي، موضحة أن ما نشر عنها لم يكن صحيحًا، وأنه سبب لها الحزن رغم تقديرها لمحبة جمهورها واهتمامهم بها.

وأرسلت الفنانة رسالة عتاب رقيقة للأشخاص الذين تحبهم، قائلة: “ليا عتاب على الناس اللي بحبهم جدًا، اللي قالوا إن عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، ومش لازم تتعالج رفقًا بالقلوب”، مؤكدة في الوقت نفسه روحها المتسامحة وختمت رسالتها بالقول: “على العموم أنا مسامحة، وكلنا نسامح بعض، وبأقول أنا معنديش صفحات على السوشيال ميديا ولما بحب أبلغ رسالة بابلغها بنفسي”.

وعكست كلمات عبلة كامل هدوءها وتقديرها لمشاعر جمهورها، مؤكدة أنها بخير وأن كل ما يثار حول حالتها الصحية لا أساس له من الصحة، في رسالة إنسانية مليئة بالاحترام والمودة.

عبلة كامل الفنانة عبلة كامل أعمال عبلة كامل افلام عبلة كامل مرض عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طعنة في قلب الخلافات.. زوج يُصيب زوجته بسلاح أبيض في طهطا بسوهاج

النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدقيق

ضبط 21 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

بالصور

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد