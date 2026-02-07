حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل فى رمضان المقبل عبر بوابة الإعلانات

تصدرت الفنانة عبلة كامل، تريند جوجل بعد خروج أنباء عن عودتها إلى الساحة الفنية من خلال إعلان رمضاني جديد يعرض فى رمضان المقبل.

وانتشرت هذه الأنباء بقوة مما كان سببا فى تصدر عبلة كامل التريند ، خاصة أنها إحدى أبرز النجمات اللاتى تتصدرن التريند فى الفترة الأخيرة لمجرد ذكر اسمها فى أى نبأ جديد.

عبلة كامل، إحدى النجمات التى تسلط عليها الأضواء خاصة فى الفترة الأخيرة ، بعد إعلان ابتعادها عن الساحة الفنية ويسعى عشاقها من حين غلى أخر ان يحاولون لعودتها الى الساحة، وإن كان الفنانة حسمت هذا الجدل منذ فترة باعلان ابتعادها عن الفن.

عبلة كامل تصدرت أيضا التريند منذ أيام قليل بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها الى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها الى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى.

رسالة عبلة كامل لجمهورها

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.

وتطرقت عبلة كامل في رسالتها إلى شائعات تداولها البعض بشأن احتياجها للعلاج أو للدعم المالي، موضحة أن ما نشر عنها لم يكن صحيحًا، وأنه سبب لها الحزن رغم تقديرها لمحبة جمهورها واهتمامهم بها.

وأرسلت الفنانة رسالة عتاب رقيقة للأشخاص الذين تحبهم، قائلة: “ليا عتاب على الناس اللي بحبهم جدًا، اللي قالوا إن عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، ومش لازم تتعالج رفقًا بالقلوب”، مؤكدة في الوقت نفسه روحها المتسامحة وختمت رسالتها بالقول: “على العموم أنا مسامحة، وكلنا نسامح بعض، وبأقول أنا معنديش صفحات على السوشيال ميديا ولما بحب أبلغ رسالة بابلغها بنفسي”.

وعكست كلمات عبلة كامل هدوءها وتقديرها لمشاعر جمهورها، مؤكدة أنها بخير وأن كل ما يثار حول حالتها الصحية لا أساس له من الصحة، في رسالة إنسانية مليئة بالاحترام والمودة.