ديني

«دينية النواب»: القيم ليست شعارات بل نظام يحكم الحياة

د. عمرو الورداني
د. عمرو الورداني
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن انهيار الإنسان يبدأ من الداخل قبل أن يظهر على السطح في المجتمع أو الحضارة، مشيرًا إلى أن حالات التوهان الداخلي وفقدان الهوية وانعدام الانتماء للأسرة أو الوطن أو الدين أو منظومة القيم أو حتى للإنسانية تؤدي في النهاية إلى دمار الحياة. وأضاف أن الإنسان الذي لا يعرف هدفه أو رسالته في الحياة يصبح تائهًا حتى لو كانت كل الإمكانات في يده، موضحًا أن قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" يبين أهمية إدراك الهدف من وجود الإنسان.

وأوضح «الورداني»، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن القيم ليست مجرد شعارات تُردد في المناسبات، بل هي نظام داخلي ينظم قرارات الإنسان وسلوكه اليومي، وعندما يحدث خلل في هذا النظام يختل سلوك الإنسان وتنقلب حياته من حوله، ويظهر الفساد في مختلف مناحي الحياة، سواء في البر أو البحر، مؤكدًا أن الوعي الداخلي للإنسان هو الخطوة الأولى لأي إصلاح حقيقي.

وأشار إلى أن بناء الإنسان وصيانته من الضياع يعد جزءًا من استراتيجية إصلاح المجتمع، مشددًا على أن التغيير يبدأ من الداخل وينعكس على المجتمع بأسره، لافتًا إلى أن الانهيار الحقيقي للحضارات لا يبدأ بالأزمات الاقتصادية أو السياسية فقط، بل يبدأ بهشاشة الإنسان الداخلي وفقدان رسالته وهويته.

وأكد أن إدراك الإنسان لمعنى وجوده ورسالة حياته يعد حجر الأساس في حماية المجتمع والحضارة من الانهيار، وأن أي خلل داخلي متراكم يؤدي إلى اختلال القرارات والسلوكيات، ما ينعكس سلبًا على المحيط الاجتماعي والبيئة المحيطة به، مشددًا على أن الإصلاح الفردي هو الطريق الأمثل لإصلاح المجتمع ككل.

وشدّد “الورداني”، على أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهداً بحديثه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنك لعلى خلق عظيم"، مشددًا على أن القيم والأخلاق ليست شعارات فقط، بل هي منهج حياة يُبنى عليه الإنسان، وعندما يكتمل البناء الداخلي للإنسان تنعكس نتائجه على المجتمع والحضارة بأكملها.


 

