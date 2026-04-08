خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا

كشف محمد رضا الخبير الاقتصادي، تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على التضخم في العالم والهدنه الأخيرة بين الطرفين، مشيرا إلى أن سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.



وأضاف محمد رضا، في لقاء عبر “زووم”، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن أوروبا اتخذت إجراءات ترشيدية طويلة الأمد، مستدركا أن إغلاق مضيق هرمز سبب أزمة حقيقية.

وأشار إلى أن اسعار المواد البترولية ارتفعت حول العالم في اوروبا واليابان والصين، ستؤدي حتما لزيادة نسبة التضخم.

أضاف أن حرب إيران حتى إن لم تطل سيكون أثرها ملموس، والعالم لن يتحمل ارتفاع اسعار النفط وهذه ضغوط لن تتحملها امريكا طويلا، والحديث عن الهدنه لا يصنف حل نهائي والجميع يذهب للتحوط من الأزمة، والتعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا.