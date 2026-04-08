أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث أعرب عن كامل تضامنه مع لبنان، حكومة وشعباً، في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط أعرب عن الإدانة بأشد العبارات للهجمات الإسرائيلية التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، بما يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يتنبه المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل تخريب التفاهمات الهادفة لاستعادة الاستقرار من خلال إشعال الموقف، مؤكداً أهمية الضغط على إسرائيل بشكل جاد لوقف الهجمات بشكل فوري للحيلولة دون الانزلاق مجدداً لدائرة العنف والتدمير.