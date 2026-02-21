قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

400 جنيه لا تكفي .. تحركات عاجلة لزيادة دعم تكافل وكرامة و حماية الأسر المستفيدة

أميرة خلف

تحرص الدولة على بذل جهودا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع التركيز على زيادة قيمة الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسر المستفيدة.


وتصاعدت التحركات البرلمانية في هذا الصدد، حيث تقدم النواب بمقترحات لمراجعة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، معتبرين أن الزيادة الحالية غير كافية لمواجهة التحديات المعيشية اليومية، مطالبين الحكومة بزيادة الدعم بما يضمن تحقيق أثر ملموس ويحسن مستوى حياة الأسر الأكثر احتياجًا.

في هذا السياق ، تقدم النائب سمير البيومي بمقترح برلماني يطالب برفع قيمة الدعم النقدي لأسر برنامج "تكافل وكرامة"، معتبرًا أن الزيادة الحالية البالغة 400 جنيه غير كافية لمواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة.

وأوضح " البيومي" أن المقترح يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة وضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية لضمان فعالية البرنامج وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.


في السياق ذاته، تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن حماية مصالحهم ليست رفاهية، بل واجب وحق أصيل يستوجب تحركا عاجلا من الدولة.


و أوضح " مسعود " أنه حرص على تقديم طلبي الإحاطة انطلاقا من إحساسه بأهل دائرته واحتياجاتهم اليومية، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاتهم، لضمان تقديم دعم فعّال يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة للأسر المستفيدة، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

تجدر الاشارة الى أن أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ 400 جنيه لأسر تكافل وكرامة أول أمس الخميس.

تكافل وكرامة دعم نقدي وزيرة التضامن نقدي غلاء الأسعار زيادة الأسعار مجلس النواب أمين مسعود

