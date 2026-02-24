شهدت الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في اهتمام المواطنين بالتعرف على طريقة وخطوات تحديث بيانات بطاقة تكافل وكرامة بالموبيل، وذلك لضمان استمرار صرف الدعم النقدي الشهري دون انقطاع، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة الدعم، وتحقيق أعلى درجات الدقة في توجيه المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشؤون الاجتماعية.

تحديث بيانات تكافل وكرامة

أهمية تحديث بيانات تكافل وكرامة 2026

أكدت الوزارة أن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى إيقاف صرف المعاش تلقائيا، خاصة في حال حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستفيد، مثل:

الزواج أو الطلاق

الوفاة

تغيير محل الإقامة

التحاق الأبناء بالتعليم

تغير مستوى الدخل

كما شددت على ضرورة متابعة الرسائل النصية المرسلة إلى هواتف المستفيدين، والتي تتضمن إشعارات بضرورة التحديث لمن تم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المراجعة.

من يجب عليه تنفيذ التحديث؟

من تلقى رسالة نصية تطلب تحديث البيانات.

من طرأت عليه تغييرات اجتماعية أو اقتصادية.

الأسر التي غيرت محل الإقامة أو عدد أفرادها أو مستوى دخلها.

تحديث بيانات تكافل وكرامة

طريقة وخطوات تحديث بيانات بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيا 2026

يمكن تنفيذ التحديث بسهولة من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار «تحديث البيانات» من الصفحة الرئيسية.

3. إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة والضغط على «استعلام».

4. مراجعة البيانات المعروضة، والتي تشمل:

الحالة الاجتماعية

عدد أفراد الأسرة

الدخل

الحالة التعليمية

الممتلكات

5. إجراء التعديلات اللازمة، مثل:

تغيير محل السكن

تحديث بيانات الأبناء

تعديل الحالة الاجتماعية أو الدخل

إضافة أو تحديث بيانات الإعاقة (إن وجدت)

6. إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا.

7. الضغط على «تحديث وتأكيد»، لتظهر رسالة تفيد باستلام الطلب بنجاح.

تحديث بيانات تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة للتحديث

يفضل تجهيز المستندات التالية قبل البدء:

بطاقة رقم قومي سارية

شهادات ميلاد الأبناء

قسيمة الزواج أو الطلاق

قيد دراسي حديث

شهادة طبية (في حال وجود إعاقة)

إيصال كهرباء أو غاز حديث

إثبات دخل أو مستند يفيد بعدم وجود دخل

ويعد تحديث بيانات بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيا خطوة ضرورية لضمان استمرارية الدعم، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.