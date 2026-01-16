قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير
هل فاتك فضل ليلة الإسراء والمعراج بطلوع الشمس؟.. انتبه لـ11 حقيقة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يدعم شيرين عبد الوهاب بـ "بص بقى"

تامر حسني
تامر حسني
محمد زاهر   -  
منار نور

أحيا تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الشتاء والتي تخطت الطاقة الاستيعابية للجمهور وسط مؤثرات وتجهيزات لايف عالمية.

وصعد تامر حسني، على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير  وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

خلال الحفل، قام تامر بدعم المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث قدم اغنيتها "بص بقي" وسط المزيد من تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور.

كما تلقى تامر حسني طوال الحفل من المعجبين العديد من الهدايا منها  ورود وتشيرتات وجاكيت من المعحبين.

تامر حسني حفلات الشتاء مدينتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

ترشيحاتنا

صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وجزاء ذلك عند الله

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل كان الحوار باللغة العربية؟..علي جمعة يوضح

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد