تامر حسني يدعم شيرين عبد الوهاب بـ "بص بقى"

أحيا تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الشتاء والتي تخطت الطاقة الاستيعابية للجمهور وسط مؤثرات وتجهيزات لايف عالمية.

وصعد تامر حسني، على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

خلال الحفل، قام تامر بدعم المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث قدم اغنيتها "بص بقي" وسط المزيد من تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور.

كما تلقى تامر حسني طوال الحفل من المعجبين العديد من الهدايا منها ورود وتشيرتات وجاكيت من المعحبين.