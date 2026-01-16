حسن الرداد: صفحات غير أمينة تتعمد في كل بطولة للمنتخب ينزلوا صور قديمة

علق الفنان حسن الرداد علي حقيقة انتشار صورة سفر عدد من الفنانين لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الرداد: «في صفحات غير محترمة وغير أمينة بيتعمدوا في كل بطولة للمنتخب، ينزلوا صور قديمة على أساس إن الفنانين رايحين يشجعوا المنتخب، مش عارف إيه وجهة النظر؟ وهو بينزل خبر كاذب!».



يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في السادسة مساء غدٍ السبت، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتعد المباراة فرصة لكلا المنتخبين لإنهاء البطولة بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المنتخبين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المنافسة القوية في البطولات الإفريقية.