رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير
هل فاتك فضل ليلة الإسراء والمعراج بطلوع الشمس؟.. انتبه لـ11 حقيقة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
فن وثقافة

حسن الرداد: صفحات غير أمينة تتعمد في كل بطولة للمنتخب ينزلوا صور قديمة

منار نور

علق  الفنان حسن الرداد علي حقيقة انتشار صورة سفر عدد من الفنانين لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الرداد: «في صفحات غير محترمة وغير أمينة بيتعمدوا في كل بطولة للمنتخب، ينزلوا صور قديمة على أساس إن الفنانين رايحين يشجعوا المنتخب، مش عارف إيه وجهة النظر؟ وهو بينزل خبر كاذب!».


يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في السادسة مساء غدٍ السبت، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتعد المباراة فرصة لكلا المنتخبين لإنهاء البطولة بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المنتخبين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المنافسة القوية في البطولات الإفريقية.

حسن الرداد منتخب مصر امم أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

