جوزيف عطية: أتمنى خوض تجربة التمثيل.. فيديو

أعرب الفنان اللبناني جوزيف عطية عن حبه الشديد للتمثيل، خاصة من خلال مشاركته في كليبات أغانيه، مؤكدًا أنها تجربة فنية ممتعة ومختلفة بالنسبة له.

وقال جوزيف عطية، لـ «صدى البلد»: «بحب التمثيل جدًا في فيديو كليب الأغاني بتاعتي، وبحس إنه جزء مهم من التعبير عن الأغنية وإحساسها، وبيخليني أعيش أجواء مختلفة في كل عمل».



وأضاف: «بتمنى أخوض تجربة التمثيل بشكل أوسع في الفترة الجاية، لأنها تجربة مميزة ومختلفة، وممكن تضيف لي على المستوى الفني وتكشف جوانب جديدة من شخصيتي».

يُذكر أن جوزيف عطية يواصل تحقيق نجاحات لافتة في مشواره الغنائي، ويحرص دائمًا على تقديم أعمال متجددة تجمع بين الإحساس، الصورة، والأداء المختلف.

https://youtu.be/TkAWdotixOw?si=x59daObUGI0l2WEp