مسرح نهاد صليحة يعلن جدول عروض وفعاليات يناير وفبراير 2026

أعلن مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون عن الجدول الشهري الجديد للعروض والفعاليات الفنية المقرر إقامتها خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك في إطار دوره الثقافي ودعمه المستمر للحركة الفنية والمسرحية.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها العروض المسرحية، الحفلات الغنائية، المهرجانات المسرحية، المسابقات الفنية، عروض الستاند أب كوميدي، إلى جانب الورش الفنية والندوات النقدية، فضلاً عن إتاحة قاعات للبروفات ومساحات عمل مخصصة (Workspaces).

كما يوفر المسرح جراجًا آمنًا للسيارات بجوار المبنى، تسهيلًا على الجمهور والفنانين.

ويأتي هذا البرنامج برعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، مدير مسرح نهاد صليحة.