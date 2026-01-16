قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice

شهدت حلقة التصفيات نصف النهائية من برنامج “The Voice” حماسا كبيرا، إذ تنافس ثلاثة مشتركين من كل فريق من الفرق الثلاثة، وأثبتوا جميعًا أنهم جديرون بالوصول إلى اللقب، غير أن قوانين البرنامج فرضت تأهّل مشترك واحد فقط عن كل فريق إلى الحلقة الختامية، ما جعل المنافسة أكثر حدة وتشويقًا.

هذه المرحلة شهدت تغييرًا جوهريًا في آلية الاختيار، إذ لم يعد للمدرّب حق تحديد المتأهل من فريقه، بل تولّى المدربان الآخران مهمة التصويت، ليُحسما الجدل وفق أعلى مجموع من النقاط. وبذلك، لم تختَر رحمة المتأهل عن فريقها، بل قام أحمد وناصيف بالتصويت، فيما اختار رحمة وأحمد المتأهل عن فريق ناصيف، وتكفّل ناصيف ورحمة بتحديد المتأهل عن فريق أحمد.

وكشف مقدّم البرنامج ياسر السقاف أن التصويت سيكون لصالح الموهبة فقط، وأن المشترك الذي ينال أعلى درجة يتأهل مباشرة إلى النهائي، مشيرًا إلى أن كل متسابق يبلغ الحلقة الختامية سيحصل على 20 ألف دولار أميركي.

وبدأت المنافسة مع فريق أحمد، حيث كان القرار بيد ناصيف ورحمة. حصل أحمد عطية على مجموع نقاط بلغ 9.6 وجلس على كرسي أحمد سعد، قبل أن يعجز محمد العمرو عن تجاوز هذا الرقم ويغادر المنافسة. ثم تمكن مهند الباشا من كسر الرقم بحصوله على 9.7، ليحسم بطاقة التأهل الرسمية عن فريق أحمد.

وفي فريق رحمة، نال عناني 9.4 وجلس على الكرسي، قبل أن تنتزعه منه جودي شاهين بحصولها على 9.7، وتحافظ عليه بعد أن حصل محمود السناني على نقاط أقل، لتصبح جودي مرشحة الفريق في النهائي.

أما فريق ناصيف، فقد حصل حسن خلف على 9.4، وأحمد العوادي على 9.6، قبل أن تحسم أشرقت المنافسة بتفوقها الواضح وحصولها على أعلى مجموع نقاط بلغ 9.8.

وبذلك، يتنافس على لقب الموسم السادس من برنامج “The Voice” كل من أشرقت من مصر، وجودي شاهين من سوريا، ومهند الباشا من السعودية، في حلقة ختامية مرتقبة.