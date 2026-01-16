قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
فن وثقافة

شهدت حلقة التصفيات نصف النهائية من برنامج “The Voice” حماسا كبيرا، إذ تنافس ثلاثة مشتركين من كل فريق من الفرق الثلاثة، وأثبتوا جميعًا أنهم جديرون بالوصول إلى اللقب، غير أن قوانين البرنامج فرضت تأهّل مشترك واحد فقط عن كل فريق إلى الحلقة الختامية، ما جعل المنافسة أكثر حدة وتشويقًا.

هذه المرحلة شهدت تغييرًا جوهريًا في آلية الاختيار، إذ لم يعد للمدرّب حق تحديد المتأهل من فريقه، بل تولّى المدربان الآخران مهمة التصويت، ليُحسما الجدل وفق أعلى مجموع من النقاط. وبذلك، لم تختَر رحمة المتأهل عن فريقها، بل قام أحمد وناصيف بالتصويت، فيما اختار رحمة وأحمد المتأهل عن فريق ناصيف، وتكفّل ناصيف ورحمة بتحديد المتأهل عن فريق أحمد.

وكشف مقدّم البرنامج ياسر السقاف أن التصويت سيكون لصالح الموهبة فقط، وأن المشترك الذي ينال أعلى درجة يتأهل مباشرة إلى النهائي، مشيرًا إلى أن كل متسابق يبلغ الحلقة الختامية سيحصل على 20 ألف دولار أميركي.

وبدأت المنافسة مع فريق أحمد، حيث كان القرار بيد ناصيف ورحمة. حصل أحمد عطية على مجموع نقاط بلغ 9.6 وجلس على كرسي أحمد سعد، قبل أن يعجز محمد العمرو عن تجاوز هذا الرقم ويغادر المنافسة. ثم تمكن مهند الباشا من كسر الرقم بحصوله على 9.7، ليحسم بطاقة التأهل الرسمية عن فريق أحمد.
وفي فريق رحمة، نال عناني 9.4 وجلس على الكرسي، قبل أن تنتزعه منه جودي شاهين بحصولها على 9.7، وتحافظ عليه بعد أن حصل محمود السناني على نقاط أقل، لتصبح جودي مرشحة الفريق في النهائي.

أما فريق ناصيف، فقد حصل حسن خلف على 9.4، وأحمد العوادي على 9.6، قبل أن تحسم أشرقت المنافسة بتفوقها الواضح وحصولها على أعلى مجموع نقاط بلغ 9.8.

وبذلك، يتنافس على لقب الموسم السادس من برنامج “The Voice” كل من أشرقت من مصر، وجودي شاهين من سوريا، ومهند الباشا من السعودية، في حلقة ختامية مرتقبة.

