من داخل الطائرة محمد إمام يروج لمسلسل الكينج

روّج الفنان محمد إمام لمسلسله الجديد «الكينج»، وذلك من خلال ظهوره داخل طائرة خاصة أثناء توجهه لإحدى الدول الأوروبية لاستكمال تصوير مشاهد العمل، إذ من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2026.

ونشر إمام صورة من داخل الطائرة عبر «إنستجرام» معلقًا: «وانا بسمع أغاني مسلسل الكينج فوق السحاب، قنبلة إن شاء الله، محمد إمام الكينج».

محمد إمام يستكمل تصوير «الكينج» خارج مصر

شارك الفنان محمد إمام صورًا مع فريق عمل مسلسل «الكينج» داخل طائرة خاصة، مشوقًا جمهوره لاستكمال تصوير المسلسل فى دولة أخرى، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.



ونشر إمام الصور عبر حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»، وكتب: «مع حبايبى فريق عمل مسلسل الكينج رايحين إن شاء الله نصور فى بلد مفاجأة تقريباً ماتصورش فيها حاجة قبل كده».

وظهر فى الصور الفنانون محمد إمام، وميرنا جميل، ومنذر رياحنة، وبسنت شوقى.

يذكر أن الفنان محمد إمام كان أعرب عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards، واصفًا إياها بأنها من أجمل الحفلات التى شهدها، مشيدًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ فى صناعة ومجال الترفيه والفن، وكتب عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «حفلة من أحلى الحفلات التى حضرتها».

وأضاف: «سعيد بالطفرة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية بفضل ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أكن له كل الاحترام والتقدير، وصديقى الغالى المستشار تركى آل الشيخ».