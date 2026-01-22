قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “برشامة” من بطولة الفنان هشام ماجد وعدد من نجوم الفن، البرومو الدعائي للفيلم والذى من المنتظر طرحه قريبا فى جميع دور العرض السينمائية.

فيلم برشامة من بطولة كل من: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، فاتن سعيد، تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبى، وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقى.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل «أشغال شقة الجزء الثاني»، الذى عُرض فى موسم رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول الثنائى حمدى وياسمين اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لتعود الفوضى إلى حياتهما مع تصاعد مشاكلهما المهنية والعائلية.

وشارك فى العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، حازم إيهاب، أحمد الرافعى، سلوى محمد على، محمد محمود، إسلام مبارك، على صبحى، وناهد السباعى، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب.