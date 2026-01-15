بـ ماسك غامض | برشامة هشام ماجد تشوّق جمهور الفنان لفيلمه الجديد

روج الفنان هشام ماجد لأحدث أفلامه المنتظرة “برشامة” الذى من المقرر طرحه قريبا.

وظهر هشام ماجد على بوستر الفيلم مرتديا قناعا.

وفيلم برشامة من بطولة كل من: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، فاتن سعيد، تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبى، وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقى.

مسلسل أشغال شقة 2

يذكر أن أحدث أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل «أشغال شقة الجزء الثاني»، الذى عُرض فى موسم رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول الثنائى حمدى وياسمين اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لتعود الفوضى إلى حياتهما مع تصاعد مشاكلهما المهنية والعائلية.

وشارك فى العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، حازم إيهاب، أحمد الرافعى، سلوى محمد على، محمد محمود، إسلام مبارك، على صبحى، وناهد السباعى، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب.