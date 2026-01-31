غرفة القليوبية تستعد مبكرا لانطلاق معارض «أهلا رمضان»

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض «أهلا رمضان»، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، بإقامة معارض السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، في توقيت مبكر، حيث سوف يتم إطلاقها لتخفيف عن المواطنين، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم له، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين.

وأشار "الفيومي"، إلى أن الغرفة سوف تناقش تجهيز شوادر ومعارض، في أماكن مختلفة بالمحافظة، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، مع عرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، إلى أنه سوف يتم تبكير معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل شهر رمضان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن المعارض ستغطي المحافظة.