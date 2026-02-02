قامت بأداء مناسك العمرة.. الفنانة موناليزا تتحدث عن ارتداؤها الحجاب في الفترة الماضية

قالت الفنانة موناليزا، أنها أنجبت 3 فتيات ولديها ابنة واحدة تحب التمثيل وتدرس في أكاديمية لكي تصبح فنانة في يوم من الأيام ولن تمانع أن تدخل ابنتها التمثيل، موضحة أن إعتزالها الفن لم يكن بناءً على قرار زواجها بل كان نابع من داخلها.



وتابعت الفنانة موناليزا، حديثها خلال مداخلة عبر تطبيق زووم من أمريكا، في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 كاشفة عن ظهورها في فترة من الفترات بالحجاب، مشيرة إلى أنها بعدما اختفت فترة ذهبت لأداء العمرة وقررت أن ترتدي الحجاب وشعرت بأنها تريد التقرب من الله عز وجل، وفضلت أن تتزوج من شخص يكون قريب من الله ولكن ليس بمعنى أن يكون "نكدي" ثم حدث الزواج سريعاً.



وأشارت الفنانة موناليزا، إلى أن بناتها عندما يشاهدون أعمالها يكونوا في قمة الفرح والسعادة، مردفة أنها في الوقت الحالي اتجهت للغناء وأصبحت مطربة وقدمت أغنيتان أحدهم كانت تتحدث فيها لله عز وجل والأغنية الثانية كانت تعبر فيها عن اشتياقها لمصر وحبها الشديد لها.



واختتمت الفنانة موناليزا، حديثها أنها انفصلت عن زوجها السابق منذ 10 سنوات، وفي الوقت الحالي مخطوبة وتعيش قصة حب شديدة مع خطيبها فالحب في حياتها يمثل قيمة كبيرة لها.



وأوضحت الفنانة موناليزا، أنها لم تتابع أي أعمال فنية في الفترة الماضية، وكانت في زيارة للقاهرة منذ 12 عاماً، مردفة أنها في الطفولة كانت تغني لأصدقاء والدها وترقص على الأغاني في الأفراح وتعشق الرقص وأسرتها تعلم ذلك جيداً.