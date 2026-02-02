محافظ القليوبية يشهد احتفالية النصف من شعبان في بنها

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر بمدينة بنها، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

فضل ليلة النصف من شعبان

وبدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إلقاء خطبة دينية ألقاها الشيخ عبد المعطي عياد، مدير شئون الإدارات بمديرية الأوقاف، تناول خلالها فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها من الليالي المباركة التي تتجلى فيها رحمة الله ومغفرته، وتُرفع فيها الأعمال إلى الخالق عز وجل، داعيًا الحضور والمواطنين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله بالطاعات والعمل الصالح.



واختُتمت الاحتفالية بتقديم مجموعة من الأناشيد والتواشيح الدينية التي تناغمت مع الأجواء الإيمانية للمناسبة، ولاقت استحسان الحاضرين، وأضفت روحًا من السكينة والبهجة في نفوس المشاركين.

وعلى هامش الاحتفالية، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته بالمشاركة في إحياء ذكرى ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أهمية هذه المناسبات الدينية في ترسيخ القيم الروحية وتعزيز معاني التسامح والتراحم بين أبناء المجتمع.