ممدوح شاهين: سمية الخشاب وغادة عبدالرازق من أهم الممثلات في آخر 20 سنة

كشف المنتج ممدوح شاهين، عن تقييمه لأبرز الفنانين الذين عمل معهم على مدار مسيرته الطويلة، مؤكدًا أن الموهبة والإصرار أهم من أي اعتبارات أخرى في صناعة الدراما، قائلًا: "ريهام عبدالغفور من أحسن الفنانات الموجودين في الوسط، تمثيلاً وأداء وموهبة، وسمية الخشاب ممثلة محترفة».

وكشف ممدوح شاهين خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق، مؤكدًا أنه يقدرها جدًا، مضيفًا: «غادة عبد الرازق ممثلة في آخر 20 سنة ما فيش حد أحسن منها، وسمية وغادة اتعاملوا مع بعض في توقيت معين في الأدوار، وكل واحدة منهما لها مكانتها، وطبعًا في بعض الأحيان بنتعرض لتحديات إنتاجية، لكن ده جزء من الشغل».

وأضاف ممدوح شاهين: «أحيانًا بتبذل مجهود كبير في أعمال بتحبها، وبعدين النتيجة مش زي ما كنت متوقع، لكن ده طبيعي في أي صناعة، المهم الإصرار والتعلم من التجربة».

وأكد ممدوح شاهين، أن تقييمه للفنانين قائم على الأداء والموهبة وليس على أي عوامل أخرى، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل الأعمال، مضيفًا: «أنا أشتغل على قد ما أقدر وأطور الجودة بدون أي تنازل عن مبادئي الفنية».