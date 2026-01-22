صلاح عبد الله يحذر من إعلانات وهمية لكريمات التخسيس على السوشيال ميديا

وجه الفنان صلاح عبد الله تحذيرًا شديد اللهجة لجمهوره من بعض المنتجات المتداولة حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يُعرف بـ«كريمات التخسيس»، مؤكدًا أن كثيرًا منها يعتمد على محتوى مزيف مصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف خداع الجمهور.



وقال صلاح عبد الله عبر منشور «فيسبوك»: «كلمت الدكتور ح. م أسأله عن كريم التخسيس قاللي نصب ورافع قضية، والخلاصة من صاصا احذروا الـai والإعلانات المضروبة ولسه ياما نشوف».

واختتم منشوره مطالبًا الجمهور بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التأكد من مصادر المنتجات قبل استخدامها، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار محاولات النصب الإلكتروني.





