وفاء سالم تكشف كواليس مشهد مع صلاح عبد الله تحوّل من الدراما إلى الضحك في «الضحايا»

كشفت الفنانة وفاء سالم كواليس طريفة من تصوير مسلسل «الضحايا»، خلال مشهد جمعها بالفنان القدير صلاح عبد الله، حيث جرى إعادة المشهد خمس مرات متتالية، قبل أن يتدخل المخرج حاتم صلاح الدين متسائلًا عن سبب التعطيل.

وأوضحت وفاء سالم، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن سبب توقف التصوير يعود إلى ملاحظتها وجود شخص أمامها يشبه الفنان الراحل أحمد زكي، ما أعاد إلى ذاكرتها فيلم «النمر الأسود»، وهو ما لفت انتباه فريق العمل بالكامل، ليتحوّل المشهد من حالة درامية تتطلب البكاء إلى موجة من الضحك والتصفيق داخل موقع التصوير.

وأكدت وفاء سالم أن الموقف أعاد إليها أجواء «الزمن الجميل»، مشيرة إلى أن مسلسل «الضحايا» يُعرض في موسم رمضان، وهو من إنتاج بلال صبري، وإخراج حاتم صلاح.

وتابعت وفاء سالم أن العمل إلى جانب الفنان صلاح عبد الله يُعد تجربة فنية خاصة، لما يتمتع به من تاريخ وخبرة كبيرة تضيف عمقًا للمشاهد وتنعكس على أجواء التصوير.

واختتمت وفاء سالم حديثها بالتعبير عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الضحايا»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه في الموسم الرمضاني، ومؤكدة تقديرها الكامل لفريق العمل.

وتُعد آخر أعمال الفنانة وفاء سالم مشاركتها في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية الرسام الجنائي معتز، الذي يعمل في المباحث ويكره رؤية الدماء، إلا أن الشائعات تطارده بسبب الاعتقاد السائد بأن كل من يغضبه أو يكرهه يلقى حتفه، رغم أنه ليس قاتلًا ولا يمتلك قوى خارقة.

وشارك في بطولة مسلسل «القاتل الذي أحبني» نخبة من النجوم، من أبرزهم هاني رمزي، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، رانيا منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو عابدين، وتأليف صلاح عربي.