الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة باتت تمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف المحمولة، إلى جانب القدرة على التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن القرار الأخير الصادر من الحكومة يهدف بالأساس إلى تشجيع الشركات المصنعة على الإنتاج المتواصل وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر حققت طفرة واضحة في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، مؤكدًا أن نحو 10 ملايين هاتف محمول تم إنتاجها داخل السوق المصرية، وهو ما يعادل نصف حجم الاستهلاك المحلي تقريبًا.

وتابع عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر بلغ 15 مصنعًا، يعمل بها نحو 10 آلاف مصري، لافتًا إلى أن هذه المصانع تغطي حاليًا 92% من الماركات التي يطلبها المستهلك المصري، وبأسعار تنافسية أقل مقارنة بأسعار الهواتف في مصر ودول أخرى.