تنظيم الاتصالات: أنتجنا 10 ملايين هاتف محمول في 2025.. ونسعى لتوطين الصناعة في مصر

أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، أن الدولة تعمل على توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر بجودة عالمية.

وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، إن السوق المصري يستهلك سنويا نحو 20 مليون هاتف محمول، وكان يتم استيرادها من الخارج بمبلغ يقارب 100 مليار جنيه.

إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف خلال 2025

وأضاف أنه خلال 2025 تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محمول بما يعادل 50 % من الاستهلاك السنوي، مشيرا إلى أنه يتم منح السائحين فترة 90 يوما للإعفاء من الضريبة.

وتابع المتحدث: إننا نسعى لتصدير أجهزة المحمول إلى الدول المجاورة، مؤكدا أن الهاتف المحمول المصري له مواصفات عالمية، لافتا إلى أن الضرائب على المحمول المستورد موجودة منذ سنوات ولكن كانت لا تطبق.