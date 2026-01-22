هتفتح تليفونك بـ5 آلاف.. متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفك شفرة الموبايل المستورد

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهاتف المحمول المصري يُصنّع وفق مواصفات عالمية، وأن التنافس السعري يتم بناءً على احتياجات السوق والمستهلك، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تطبيقات لفتح الهواتف القادمة من الخارج مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه نستهلك 20 مليون هاتف محمول سنويا، الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه نسهى لتصدير أجهزة المحمول إلى الدول المجاورة، مؤكدا أن الهاتف المحمول المصري له مواصفات عالمية.

