طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
توك شو

هتفتح تليفونك بـ5 آلاف.. متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفك شفرة الموبايل المستورد

محمود محسن

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهاتف المحمول المصري يُصنّع وفق مواصفات عالمية، وأن التنافس السعري يتم بناءً على احتياجات السوق والمستهلك، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تطبيقات لفتح الهواتف القادمة من الخارج مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه نستهلك 20 مليون هاتف محمول سنويا، الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه نسهى لتصدير أجهزة المحمول إلى الدول المجاورة، مؤكدا أن الهاتف المحمول المصري له مواصفات عالمية. 
 

