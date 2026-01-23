قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي لتعزيز الشراكة و دعم الاستقرار الإقليمي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، يوم الخميس ٢٢ يناير.

تناول الاتصال سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة على مواصلة البناء على الزخم القائم لدفع التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة بغية خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتها في التنمية والازدهار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم العراق القضايا الإقليمية

