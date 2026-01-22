وزيرة خارجية السويد تشيد بدور مصر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي

أشادت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نجلاء نجيب، سفيرة مصر لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، مع وزيرة خارجية السويد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الآراء بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأعربت الوزيرة السويدية عن ترحيبها بالسفيرة.. مثمنة العلاقات المتميزة مع مصر.

كما أبدت ارتياحها للتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر والسويد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك قطاعات النقل والصحة والاتصالات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدةً حرص بلادها على استمرار التشاور مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبها.. أكدت السفيرة على الأولوية التي يحظى بها ملف تعزيز العلاقات الثنائية مع السويد، مرحبة بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

كما أعربت عن تطلعها للعمل مع وزيرة الخارجية ومختلف الجهات السويدية لدفع وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يتفق مع تطلعات قيادتي البلدين.