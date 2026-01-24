وكيل صحة النواب: الاستخدام المفرط للمحمول في سن مبكرة يؤثر على الجهاز العصبي للأطفال

أشاد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال احتفالية عيد الشرطة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث وإعداد تشريع يمنع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال وصغار السن، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس وعيًا عميقًا بخطورة التأثيرات الصحية والنفسية للتكنولوجيا غير المنضبطة على الأجيال الجديدة.

وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة في سن مبكرة، ولا سيما للأطفال دون سن الثلاث سنوات، يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى تأخر الكلام، وضعف القدرة على التركيز، واضطرابات النوم، فضلًا عن إضعاف استجابة الطفل للمؤثرات الطبيعية المحيطة به.

وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن هذه الممارسات الخاطئة تسهم في زيادة معدلات الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، مؤكدًا أن منع استخدام الهواتف المحمولة لفئات عمرية معينة يُعد إجراءً وقائيًا لا يقل أهمية عن تشريع منع التدخين في الأماكن العامة، من حيث حماية الصحة العامة.

وأضاف أن الأهم من إصدار القوانين هو ضمان حسن تطبيقها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على التشريع فقط، بل يتطلب تغييرًا حقيقيًا في الثقافة والسلوك المجتمعي، وتعاونًا جادًا بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، بما يضمن تقبل المجتمع لهذا التوجه وتحقيق أهدافه في حماية الأبناء وبناء جيل أكثر توازنًا صحيًا ونفسيًا.