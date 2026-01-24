قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمل سلامة: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تجدد العهد مع دولة القانون

أمل سلامة
أمل سلامة
عبد الرحمن سرحان

أكدت أمل سلامة، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 عكست بوضوح فلسفة الدولة المصرية في ترسيخ دولة القانون، وبناء مؤسسات أمنية وطنية تحمي الاستقرار وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وقالت أمل سلامة إن حرص الرئيس على توجيه التحية لأرواح الشهداء وأسرهم يحمل دلالة إنسانية ووطنية عميقة، ويؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن، مشددة على أن هذا النهج يعزز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة.


وأوضحت أن تأكيد الرئيس على دور الشرطة كشريك أساسي في حماية المجتمع، وليس مجرد جهاز تنفيذي، يعكس تطورًا مهمًا في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الأمن، ويعزز الثقة المتبادلة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضافت رئيس مؤسسة عظيمات مصر أن استحضار الرئيس لبطولات الشرطة في ملحمة 25 يناير 1952 يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التاريخ الوطني في بناء الوعي الجمعي، وترسيخ قيم التضحية والفداء باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية الدولة المصرية.

وأشارت أمل سلامة إلى أن حديث الرئيس عن تطوير منظومة التدريب والتأهيل داخل أكاديمية الشرطة يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية مؤسسية تستهدف إعداد كوادر أمنية واعية بالتحديات المعاصرة، وقادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية.

وأكدت أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية أن وحدة الصف بين مؤسسات الدولة، التي عكستها كلمات الرئيس، تمثل رسالة طمأنة قوية للداخل والخارج، بأن مصر قادرة على حماية أمنها واستقرارها في ظل عالم يموج بالتحديات والصراعات.

واختتمت أمل سلامة بيانها بتوجيه التحية لرجال الشرطة المصرية، مؤكدة أن عيد الشرطة مناسبة وطنية لتقدير تضحياتهم، وتجديد الثقة في دورهم المحوري جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، لحماية الوطن وصون مقدراته وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمصريين.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

