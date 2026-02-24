نجم الزمالك السابق يفضح الخطأ الإداري في إدارة صفقة زيزو

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن وجهة نظره حول أزمة القيد التاريخية التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي، لافتًا إلى أن عدم وجود سبونسر دائم يفاقم المشكلة رغم شعبية الزمالك الكبيرة.

وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الشركات تميل عادةً إلى الفرق ذات الشعبية الأكبر مثل الأهلي، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل مستقر للنادي الأبيض.

كما كشف أن قضية انتقال اللاعب أحمد السيد “زيزو” لم تحل بالشكل الأمثل بسبب تدخل والده ورفضه لبعض العروض، خاصة العرض السعودي الذي كان يمكن أن يحل مشكلات النادي المالية ويخفف أزمات القيد.

وأكد جمال أن الأزمة المالية وتأخر السيولة أثرت بشكل مباشر على اللاعبين، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لدفع رواتب ومستحقات اللاعبين للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بدلًا من بيع لاعبين لتغطية النقص المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ما زالت تواجه تحديات كبيرة ولن تنتهي بسهولة بسبب القضايا المالية والمبالغ الضخمة المتعلقة بالقيد.