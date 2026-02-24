قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
توك شو

نجم الزمالك السابق يفضح الخطأ الإداري في إدارة صفقة زيزو

عبد الخالق صلاح

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن وجهة نظره حول أزمة القيد التاريخية التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي، لافتًا إلى أن عدم وجود سبونسر دائم يفاقم المشكلة رغم شعبية الزمالك الكبيرة.

وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الشركات تميل عادةً إلى الفرق ذات الشعبية الأكبر مثل الأهلي، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل مستقر للنادي الأبيض. 

كما كشف أن قضية انتقال اللاعب أحمد السيد “زيزو” لم تحل بالشكل الأمثل بسبب تدخل والده ورفضه لبعض العروض، خاصة العرض السعودي الذي كان يمكن أن يحل مشكلات النادي المالية ويخفف أزمات القيد.

وأكد جمال أن الأزمة المالية وتأخر السيولة أثرت بشكل مباشر على اللاعبين، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لدفع رواتب ومستحقات اللاعبين للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بدلًا من بيع لاعبين لتغطية النقص المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ما زالت تواجه تحديات كبيرة ولن تنتهي بسهولة بسبب القضايا المالية والمبالغ الضخمة المتعلقة بالقيد.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

الأهلي

دروجبا: الأهلي محتاج للتعاقد مع مدافعين.. ولم نرى أي بصمات لكامويش

منتخب اليد

منتخب اليد يواجه ألمانيا وأيسلندا وديا استعدادا لبطولة العالم

شهاب الدين

فراقك صعب عليا .. شهاب الدين أحمد ينعى والده بكلمات مؤثرة

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

