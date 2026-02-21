نجم البنك الأهلي: نظام الدوري الجديد صعب جدا

أكد محمد إبراهيم قائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن نظام دوري نايل الجديد صعب جدًا بسبب تقسيم الفرق إلى مجموعتين، بطل وهبوط، مؤكدًا أنه لو كان الدوري بالنظام القديم لكانت الأمور ستسير أفضل.

وقال في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” :"وارد نشوف بطل جديد للدوري المصري هذا الموسم، الأمور رغم الصعوبة بقت أسهل، كنت بتلعب 34 مباراة بقى بتلعب 26 فقط، فيه فرق ماشية كويس جدًا وفرق تقدر تعمل مفاجأة لو صدقت نفسها".

وأضاف: لاعبو الكرة المصرية لا يشبهون بعض، كل شيء في الدنيا مختلف، إلا في حالة الإتيان بنسختين من شيء واحد، طبيعي يكون فيه اختلاف بين اللاعبين، عندك لاعب ممكن يلعب ويتألق ويكسر الدنيا 3 أو 4 مواسم والناس مش شايفاه ولاعب تاني يلعب ماتشين حلوين يقولوا عليه أفضل لاعب في العالم مش في مصر بس.

وواصل: القصة هنا مش قصة نتائج ونقاط قد ما هي فكرة الضغوطات وطرق مواجهتها، أنا بلعب في نادي كبير عنده ضغوطات كبيرة، ولاعب آخر بيلعب في نادي عنده ضغوطات أقل، فكل لاعب حسب طموحه وأهدافه وأهداف فريقه، ممكن واحد ينجح في الضغوطات وواحد لأ، وهي دي أبرز الفوارق بين اللاعبين.

وأردف: من آخر موسم لي مع الزمالك وحتى الآن، أرقامي مميزة جدًا كصانع ألعاب في كل الأندية التي لعبت لها، لما بتنشأ في نادي كبير عنده ضغوطات كبيرة وبعدها تروح تلعب في مكان أقل، الأمور بتبقى عادية لكن العكس صعب جدًا، تلاقي لاعب مكسر الدنيا بره الأهلي والزمالك ولما ييجي مينجحش.

واختتم حديثه: ساعات يقولك ده لاعب عصبي، الفكرة هنا مش العصبية، لكن إنك اتربيت على إنك متخسرش، عايز تكسب علطول، شايف نفسك مش أقل من حد، أنت بتلعب وعايز تكسب وتنافس.