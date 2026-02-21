قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم البنك الأهلي: نظام الدوري الجديد صعب جدا

البنك الاهلي
البنك الاهلي
ياسمين تيسير

أكد محمد إبراهيم قائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن نظام دوري نايل الجديد صعب جدًا بسبب تقسيم الفرق إلى مجموعتين، بطل وهبوط، مؤكدًا أنه لو كان الدوري بالنظام القديم لكانت الأمور ستسير أفضل.

وقال في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” :"وارد نشوف بطل جديد للدوري المصري هذا الموسم، الأمور رغم الصعوبة بقت أسهل، كنت بتلعب 34 مباراة بقى بتلعب 26 فقط، فيه فرق ماشية كويس جدًا وفرق تقدر تعمل مفاجأة لو صدقت نفسها".

وأضاف: لاعبو الكرة المصرية لا يشبهون بعض، كل شيء في الدنيا مختلف، إلا في حالة الإتيان بنسختين من شيء واحد، طبيعي يكون فيه اختلاف بين اللاعبين، عندك لاعب ممكن يلعب ويتألق ويكسر الدنيا 3 أو 4 مواسم والناس مش شايفاه ولاعب تاني يلعب ماتشين حلوين يقولوا عليه أفضل لاعب في العالم مش في مصر بس.

وواصل: القصة هنا مش قصة نتائج ونقاط قد ما هي فكرة الضغوطات وطرق مواجهتها، أنا بلعب في نادي كبير عنده ضغوطات كبيرة، ولاعب آخر بيلعب في نادي عنده ضغوطات أقل، فكل لاعب حسب طموحه وأهدافه وأهداف فريقه، ممكن واحد ينجح في الضغوطات وواحد لأ، وهي دي أبرز الفوارق بين اللاعبين.

وأردف: من آخر موسم لي مع الزمالك وحتى الآن، أرقامي مميزة جدًا كصانع ألعاب في كل الأندية التي لعبت لها، لما بتنشأ في نادي كبير عنده ضغوطات كبيرة وبعدها تروح تلعب في مكان أقل، الأمور بتبقى عادية لكن العكس صعب جدًا، تلاقي لاعب مكسر الدنيا بره الأهلي والزمالك ولما ييجي مينجحش.

واختتم حديثه: ساعات يقولك ده لاعب عصبي، الفكرة هنا مش العصبية، لكن إنك اتربيت على إنك متخسرش، عايز تكسب علطول، شايف نفسك مش أقل من حد، أنت بتلعب وعايز تكسب وتنافس.

الدوري الزمالك البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد