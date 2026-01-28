محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي

في خطوة استراتيجية جديدة تعكس طموح دبي المتواصل لترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي تحت مسمى «زعبيل ديستركت–مركز دبي المالي العالمي»، وهو المشروع الأضخم من نوعه في المنطقة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم، وبمساحة إجمالية تبلغ 7.1 مليون قدم مربعة.

ويأتي هذا المشروع ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي بوصفه أحد أهم المراكز المالية الدولية، وجسراً اقتصادياً يربط بين الشرق والغرب، ومنصة عالمية تلتقي عندها الاستثمارات مع الابتكار. ويمثل «زعبيل ديستركت» أكبر توسعة داخلية لمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع 17.7 مليون قدم مربعة، بما يعكس حجم الرؤية المستقبلية التي تقودها دبي في قطاع المال والأعمال.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دبي تواصل صناعة مستقبلها بثقة عبر مشاريع نوعية تستشرف التحولات العالمية، وتوفر بيئة متكاملة تجمع بين متطلبات العمل وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الإمارة لا تنتظر التغيرات، بل تصنعها، وتحول الطموحات إلى إنجازات ملموسة تخاطب العالم بلغة الريادة. وأوضح أن المشروع الجديد سيضاعف قدرة مركز دبي المالي العالمي على استيعاب أكثر من 42 ألف شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف موظف بحلول عام 2040، ما يعزز مكانة دبي كوجهة أولى للشركات والمواهب العالمية.

بنية تحتية عالمية

وجرى الإعلان الرسمي عن المشروع خلال حفل أقيم في موقع التوسعة بمنطقة زعبيل، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية والاقتصادية.

من جانبه، أكد الشيخ مكتوم بن محمد أن «زعبيل ديستركت–مركز دبي المالي العالمي» يجسد الالتزام ببناء بيئة مالية متكاملة تجمع بين بنية تحتية عالمية وتنظيمات محفزة للنمو، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

استقطاب جامعات عالمية مرموقة

ويمثل المشروع نقلة نوعية في مجال التقنيات المستقبلية، إذ تم تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع «إنوفيشن هب» ليصبح أحد أكبر مراكز الابتكار في العالم. كما سيضم المشروع مجمعات متخصصة لدعم شركات التكنولوجيا والألعاب الرقمية والتقنيات الغامرة، بما يعزز مكانة دبي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وعلى صعيد التعليم والثقافة، يسعى المشروع إلى استقطاب جامعات عالمية مرموقة ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف «كيو إس» العالمي، إلى جانب التوسع الكبير في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، التي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 50 ألف متعلم سنوياً. كما ستشمل التوسعة جناحاً فنياً مميزاً تحت مسمى «آرت بافيليون»، ما يعزز الحضور الثقافي والفني للمركز.

وسيتم تنفيذ مشروع «زعبيل ديستركت–مركز دبي المالي العالمي» على ست مراحل، مع إنجاز المرحلة الأولى بحلول عام 2030، واكتمال المخطط الرئيسي في عام 2040، في خطوة تعكس رؤية دبي طويلة الأمد لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والريادة العالمية.