اقتصاد

ختام تعاملات الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. البورصة المصرية تربح 27 مليار جنيه

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء: 

-البورصة المصرية تربح 27 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-البنوك والعقارات تصعد بأسواق المال الإماراتية

غلب اللون الأخضر علي أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات السعودية، مسقط، مصر ،الإمارات، الأردن والبحرين وتراجعت قطر والكويت.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 4 فبراير 2026.

مؤشرات البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، مدعومة بمشتريات في عدد من الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 27.391 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 3.257 تريليون جنيه.

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 49,631 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.96% مسجلًا 59,780 نقطة.

زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.33% ليغلق عند 22,562 نقطة.

 

قفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12,788 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.73% مسجلًا 17,689 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

سجلت أسهم البنوك والعقار مكاسب قوية بنهاية تعاملات الأربعاء، ليتواصل مسلسل الصعود بأسواق المال الإماراتية للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.73% إلى 6662.12 نقطة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.6% إلى 10542.48 نقطة (لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022).

 

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعا بـ 12.75 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11341.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.
 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا بـ 233.47 نقطة ووصل إلى مستوى 23810.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.8 مليون سهم.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 6380.59 نقطة، مرتفعا بـ 59.1 نقطة، أي بنسبة 0.93 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6321.52 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 50 مليونا و 28 ألفا و 696 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 37.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 36 مليونا و273 ألفا و730 ريالا.

وأظهر التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.385% مقارنة بآخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 33.66 مليار ريال.

مؤشر البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,060.53 نقطة، بارتفاع قدره 4.04 نقاط عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك نتيجة لارتفاع مؤشري قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,031.23 نقطة، بارتفاع قدره 1.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و205 آلاف و128 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و655 ألفًا و328 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.17%، لتصل إلى مستوى 3617.43 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4551 صفقة.

مؤشر بورصة قطر 

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 36 نقطة، أي بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 11384.88 نقطة.

  وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و396 ألفا و170 سهما، بقيمة 394 مليونا و82 ألفا و717.384 ريال، عبر تنفيذ 25809 صفقات في جميع القطاعات.

  وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

  وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 681 مليارا و466 مليونا و301 ألف و342.340 ريال، مقارنة بـ683 مليارا و127 مليونا و520 ألف و254.674 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 58.33 نقطة بنسبة 0.66%، ليبلغ مستوى 8731.65 نقطة.

وتم تداول 251.4 مليون سهم، عبر 17463 صفقة نقدية بقيمة 73 مليون دينار كويتي.

وفقد مؤشر السوق الرئيسي 46.61 نقطة بنسبة 0.57 %، ليبلغ مستوى 8134.06 نقطة من خلال تداول 115.4 مليون سهم، عبر 8417 صفقة نقدية بقيمة 19.8 مليون دينار.

كما خسر مؤشر السوق الأول بمقدار 64.09 نقطة بنسبة 0.68 % ليبلغ مستوى 9311.72 نقطة من خلال تداول 135.9 مليون سهم، عبر 9046 صفقة بقيمة 53.2 مليون دينار.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر "رئيسي 50" أيضا بمقدار 100.78 نقطة بنسبة 1.15 %، ليبلغ مستوى 8646.95 نقطة من خلال تداول 94.3 مليون سهم، عبر 6103 صفقات نقدية بقيمة 16.3 مليون دينار.

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

