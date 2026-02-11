تنمية المشروعات: تمكين أصحاب المشروعات لتسويق منتجاتها وتعزيز النمو

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تمكين أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية من مختلف أنواع الخدمات اللازمة لتسويق منتجاتها وخدماتها ووضعها على طريق النمو والتوسع، لتعزير قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد، وكذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

معرض Private Label Egypt (التصنيع لدى الغير)

وأوضح رحمي أن معرض Private Label Egypt (التصنيع لدى الغير) B2B والمقرر إقامته بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في شركة تركي إكسبو للتصدير، من شأنه أن يقدم خدمة مزدوجة للمشروعات الصناعية والإنتاجية من ناحية، والعلامات التجارية الجديدة من ناحية أخرى، داعيا الشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة لزيارة المعرض والتعرف على احتياجات السوق والإلمام بأهمية عقود التشبيك والتصنيع لدى الغير الذي أصبح من أهم القطاعات التي توفر على العلامات التجارية تكاليف الإنتاج المباشر ويخفض لديها الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا تزايد الاعتماد عليه لدوره في تنمية الصناعة المحلية بشكل عام.

وأشار إلي أن المعرض يشمل عدد من الفاعليات منها دورات تدريبية وندوات وورش عمل وجلسات حوارية للمساهمة في تطوير قدرات أصحاب المشروعات والمصانع والعلامات التجارية ودعمهم فنيا من خلال ما يزيد على 30 خبيرا ومتخصصا في مجال ريادة الأعمال من مصر والخارج كما يوجد جناح خاص بالخدمات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات يتيح للشباب التعرف على أنشطة الجهاز التي تساعدهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة موضحا أن المعرض يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المصنّعين الذين لديهم القدرة على التصنيع للغير بالإضافة إلى عينات ومنتجات جاهزة يمكن وضعها تحت علامة تجارية خاصة مما يسهم في تقديم أفكار جديدة للشباب الذي يرغب في إقامة مشروع جديد ..

ومن جانبه أكد سهيل تركي رئيس مجلس ادارة شركة تركي إكسبو للتصدير علي أهمية مساهمة القطاع الخاص وشركاته الوطنية في تنفيذ مبادرات الدولة الساعية للتوسع في التصدير مشيدا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و دوره الهام في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء الصناعية او التجارية و أشار إلي أن أهمية معرض) (Private Label Egypt

تأتي من انها تجربة جديدة علي السوق المصري لربط المشروعات الصناعية المصرية بالعلامات التجارية المحلية القائمة والجديدة لتوفير سلاسل إمداد لمنتجاتها بمعايير و جودة عالية ..

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفتتح المعرض غدا الخميس 12 فبراير وحتى 14 فبراير في مجمع مراكز Direct 5 في القاهرة الجديدة، بمشاركة عدد كبير من المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة بجانب عدد كبير من العلامات التجارية المصرية الكبرى المتخصصة في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة مثل الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والكيماويات والمنتجات المنزلية و مستلزمات المطاعم و الملابس.