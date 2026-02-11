ولي العهد البريطاني يطلع على تجربة كرة القدم النسائية في السعودية

حضر الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة الحصة التدريبية اليومية للاعبات مراكز التدريب الإقليمية للبنات في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”

واطلع ولي عهد المملكة المتحدة على جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم وتمكين المواهب النسائية، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

والتقى الأمير ويليام خلال الزيارة باللاعبات والجهاز الفني والإداري، وشارك معهم في الحصة التدريبيه.

وقدّمت لمياء بن بهيان، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرحاً عن مراحل تطور كرة القدم النسائية في المملكة، والجهود المبذولة لدعمها وتمكينها، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير اللاعبات ورفع مستوى الأداء الفني، ضمن أهدافه للنهوض بالقطاع الرياضي النسائي.