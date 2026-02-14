من المدجات.. عواد يدعم الزمالك بمباراة كايزر تشيفز

حرص محمد عواد حارس مرمي الزمالك على التواجد فى استاد هيئة قناة السويس لدعم فريقه خلال مواجهة كايزر تشيفز و المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

ويغيب محمد عواد عن قائمة مباراة الزمالك أمام بطل جنوب أفريقيا بسبب استبعاده من جانب الجهاز الفني بسبب ازمته الاخيره



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

ـ خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – وخوان بيزيرا.